Giancarlo Padovan ha commentato la vittoria dell'Inter nel derby, facendo anche una previsione sui titoli stagionali. Ecco il suo intervento su calciomercato.com: "L’Inter si è presa l’ultimo derby della stagione (3-0), quello buono per staccare il biglietto della finale di Coppa Italia, l’11 maggio, a Roma, contro la vincente di Juventus-Fiorentina. Il Milan esce incenerito da un confronto che rischia di ridimensionarlo definitivamente in chiave scudetto. Domenica i rossoneri saranno a Roma, in casa della Lazio e, se non vinceranno - cosa sai probabile - potranno dire addio alle residue speranze di conquistare il titolo. Illusorio, infatti, è il vantaggio di due punti sugli interisti che, oltre ad avere una partita in meno, godono del vento che alimenta le loro vele spiegate.



Non sarà certo la pur apprezzabile Roma di Mourinho, a rallentarne l’andatura, come non può essere la Fiorentina o, peggio, la Juventus di Massimiliano Allegri a ostacolare la presa della Coppa Italia. Anzi, l’Inter, vincendo tutte le ultime gare, recupero incluso, potrà fare il mini triplete nostrano, costituito dallo Scudetto, dalla Coppa Italia e dalla Supercoppa, con Simone Inzaghi addirittura più bravo di Antonio Conte, se stessimo a guardare solo i risultati conseguiti e i vuoti lasciati da Hakimi e Lukaku. Certo, la celebrazione solenne è intempestiva, ma chi mi legge - lo faccia per curiosità o indifferenza - si aspetta un taglio netto del giudizio e questo martedì post Pasquale l’ha dato decidendo, secondo me, chi vincerà tutto (l’Inter) e chi non vincerà nulla (Milan, Napoli e Juventus)".