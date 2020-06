Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Giancarlo Padovan analizza la lotta scudetto: "L’Inter si è sbarazzata della Sampdoria in poco più di mezz’ora per calare dopo l’ora di gioco, è abituata a partire forte, ha un calendario agevole e assai probabilmente ruberà punti sia alla Juve, sia alla Lazio che ricomincia proprio dall’Atalanta a Bergamo - si legge - Conte e la sua squadra avrebbero meritato la finale di Coppa Italia che, al 90 per cento, avrebbero vinto contro una Juve semi-spettrale, dimostrando di essere meglio preparati dei bianconeri dal punto di vista fisico-atletico".