Intervento negli studi di Sky Sport,ha parlato così della Juventus, che ha ottenuto un solo punto nelle ultime prime due giornate.Ha un grave problema a centrocampo e se non prenderà nessuno, non so chi potrà fare il regista. Molto probabilmente toccherà a Locatelli, che però non è un centrale puro, ma è meglio di quelli che ci sono in rosa. Ramsey è meglio se rimane infortunato, non si sente per nulla la sua mancanza.A Udine la Juve ha fatto 60 minuti di dominio assoluto, ma ha perso punti per colpa di portiere. Contro l’Empoli invece ha giocato bene per i primi 21 minuti soltanto grazie a Chiesa, poi si è spenta. Nelle prossime partite contro Napoli e Milan potrebbe staccarsi ancora e la situazione diventerebbe allarmante.