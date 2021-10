Il pensiero di Giancarlo Padovan su Calciomercato.com in merito al derby d'Italia di stasera: "Convinto, invece, che se si gioca bene, cioé con piacevolezza di trama, ritmo e intensità, sia più facile ottenere la vittoria, non sono per nulla certo che la Juve questa sera abbia troppe possibilità di successo. Per contro, infatti, troverà una squadra - l’Inter - che ha raggiunto in Champions una qual certezza di prestazione, che ha fiducia in sé e, certamente più della Juventus, crede nel gioco collettivo."