Dagli studi di Sky arriva un commento deciso di Giancarlo Padovan su Dejan Kulusevski, un po' in ombra dopo un promettente avvio di stagione: "Kulusevski si è montato la testa, Pirlo fa bene a tenerlo in panchina. Certe giocate troppo raffinate e poco economiche non sono da grande giocatore. Lui stesso ha detto che Pirlo è bravo perché non guarda la carta d'identità: ecco, allora vuol dire che se sta in panchina è proprio perché ha avuto una flessione. Problemi di collocazione tattica? Nelle prime partite Pirlo giocava in modo uguale ma lo svedese giocava!"