"La Juve pareggia troppo e chi pareggia troppo alla fine non vince mai. Mercato? Alla Juve serve un quarto attaccante, ne ha solo tre attaccanti e averne uno come Papu Gomez ad esempio non sarebbe male. Sa fare tutto, anche se lo vedrei meglio all’Inter. Pirlo deve recuperare Dybala, è importante per lui e per la Juve, gli serve continuità e con l'Atalanta doveva giocare di più. Kulusevski? Si è perso, Pirlo fa bene a tenerlo in panchina. Si è un po’ montato la testa, va avanti con certe giocate troppo raffinate, che però sono poco ‘economiche’ e utili, non sono da grande giocatore". Così Giancarlo Padovan dagli studi di Sky sentenzia sulla Juve e sui suoi talenti.