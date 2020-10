Duro con la Juventus il giornalista Giancarlo Padovan ieri a CalcioNapoli24 TV: "Il Milan ha fatto meglio di tutti fino questo momento anche se ora ha il problema coronavirus che colpisce tutti. Il campionato non ha un padrone assoluto. Il Napoli c'è, anche l'Inter ma la Juventus no perchè non ha un allenatore. Pirlo non sarà mai messo in discussione, questa è una scelta arrogante della Juventus di Agnelli: il calcio ti punisce. Gattuso è allenatore che ha mangiato anche fango per arrivare, mentre Pirlo è stato messo lì.".