Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato dagli studi si Sky Sport analizzando la sfida tra Milan e Juventus: “Se la Juventus sbaglia stasera è fuori da giochi per lo scudetto. Alla 16esima giornata sarebbe qualcosa di clamoroso. Persino con Delneri furono competitivi fino alla fine del girone di andata. Se stasera non vincono deve guardarsi per il quarto posto, le due milanesi ci sono già e Napoli, Roma e Atalanta vanno forte. Sarebbe un disastro tecnico ed economico”.