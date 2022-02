Le parole di Giancarlo Padovan a calciomercato.com: "La Juventus è cambiata. Di più: la Juventus è rinata, esplodendo in un rigoglìo di gioco che la renderà protagonista della seconda parte del campionato (è già quarta in classifica anche se l’Atalanta deve recuperare la partita con il Torino), della Coppa Italia e - chissà - perfino della Champions League. Non la vincerà, ma farà più strada di quanto si potesse preconizzare.

Per quanto si cerchi di razionalizzarlo, il calcio continua a mantenere una grande componente di casualità e il paradossale derby di sabato sera l’ha dimostrato (ha dominato l’Inter, ha vinto il Milan). Tuttavia che a battere il Verona (2-0) siano stati i gol di Vlahovic e di Zakaria, ovvero i due acquisti di gennaio, è stato assai più che simbolico".