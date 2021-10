Le parole del giornalista Giancarloa Sky Sport: "La sconfitta di ieri dell’Inter contro la Lazio può rimettere in corsa la Juve per il posto Champions, ma non credo per lo scudetto. In caso di vittoria sarebbe uno sprazzo di luce in più per una Juve che tenta, secondo me, un recupero impossibile. La partita sarà bella perché la Roma è al quarto posto, e lì vuole stare, le serve un punto per l’autostima e perché Mourinho ha portato via tre punti in Champions col Manchester in quello stadio. Sarà una partita aperta, se dovessi scommettere scommetterei sulla Roma. È una sfida che rispetto agli anni ’80 ha perso lo smalto perché si lottava per lo scudetto. Oggi tutte e due sono fuori dalla corsa per il titolo"