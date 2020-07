3









Giancarlo Padovan dice Atalanta. Per lui questa sera i nerazzurri sbancheranno lo Stadium. La Dea "segnerà, quasi sicuramente - scrive su Calciomercato.com -, anche allo Stadium, ma in difesa concede molto. Una Juve equilibrata non può non pensare di giocare almeno alla pari. Ma una Juve razionale deve ricordarsi di metterci il massimo della tecnica per uscire dai reticolati che l’Atalanta alzerà con il suo pressing ultra offensivo e che, alla tecnica, bisognerà abbinare la corsa in avanti. Gli ìndici specifici dicono che, nel periodo post-Covid, Juventus e Atalanta sono quelle che stanno meglio dal punto di vista fisico-atletico. Ma i nerazzuri hanno un’arma che nessuno può pareggiare: sono senza pressioni, sono liberi di testa e vogliono solo continuare a divertirsi. Il tiro al bersaglio può continuare.



JUVE - "Da qualche gara in qua non vedo il collettivo che schianta gli avversari sul ritmo, con l’intensità e con la velocità. Ma la Juve che ha perso a Milano è preoccupante. Giusto, come fa Sarri, sottolineare che non si è trattato di un calo fisico, ma di un annebbiamento psicologico. Legittimo pensare di essere davanti ad una parentesi e non di una costante".