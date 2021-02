1









"Battuto agevolmente il Crotone (3-0), la Juve è terza a meno otto dall’Inter e a meno quattro dal Milan. E la domanda che ancora qualcuno si pone è se la squadra di Pirlo, che ha la partita con il Napoli da recuperare, sia ancora in corsa per il titolo.



Sull’argomento mi sono già espresso, ma giova ripetersi. Ove mai la Juve andasse a meno cinque (situazione virtuale, anche perché si ignora quando la partita verrà recuperata), dovrebbe poi puntare a vincere lo scontro diretto in casa con l’Inter per raggiungere un potenziale meno due. Tuttavia, ammesso che ciò avvenga, deve sperare che qua e là l’Inter perda qualche colpo. Al contrario di questa teoria, io resto convinto che qualche colpo lo perderà ancora la Juve (sabato va a Verona senza lo squalificato Danilo e vincere è tutt’altro che scontato), mentre l’Inter - gasata dal primato e dal vantaggio rassicurante - non sbaglierà battuta.



Campionato deciso? Per me sì, anche perché - declinante il Milan - la Juve non ha certo nella continuità la sua forza.



Detto tutto questo, va scritto che i bianconeri, nonostante una squadra rabberciata, contro il Crotone sempre più ultimo, sono apparsi in ripresa dopo le sconfitte di Napoli e, in Champions, con il Porto. Hanno segnato tre gol, ma sarebbero potuti essere il doppio con un portiere diverso da Cordaz. Ronaldo ha fatto doppietta, superando così di nuovo Lukaku, ma ha sbagliato almeno due gol a porta vuota.



Peccato per lui (avrebbe potuto prendere il largo tra i cannonieri) e buon per la Juve che, comunque, ce l’ha".



Di Giancarlo Padovan per calciomercato.com