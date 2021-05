A Sky Sport, Padovan parla della situazione dei bianconeri: "Oggi la Juve non è squadra. A Udine ha fatto male ma ha vinto, con il Milan si sono evidenziate tutte le crepe. Con il Sassuolo servirà una prestazione eccezionale, da squadra, che però si fatica a vedere. Non capisco perché Pirlo si stia ostinando a mettere Chiesa a sinistra. Se la Juventus dovesse fare 9 punti, cosa che allo stato attuale è quasi impossibile, probabilmente non basterebbero per il quarto posto. Questo Napoli va e il Milan ha preso 3 punti che valgono 4. La Juventus ha una flebilissima speranza".