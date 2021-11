Giancarlo, su Calciomercato.com, commenta la vittoria della Juve sulla Lazio: "Non la migliore Juve della stagione, ma quella che piace di più ad Allegri, ha vinto nettamente a Roma, in casa della Lazio, segnando due gol su rigore (entrambi nettissimi, incomprensibili le proteste di Sarri e della sua vulcanica panchina) e consentendo a Bonucci di cogliere la sua prima doppietta in Serie A. Sicuramente le due trasformazioni dagli undici metri hanno acuito i rimpianti di Mancini e di tutti i tifosi della Nazionale. Se contro la Svizzera i rigori li avesse tirati Bonucci - almeno quello di Roma - adesso l’Italia sarebbe già in Qatar".