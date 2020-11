2









Giancarlo Padovan, su Calciomercato.com, fa il punto a poche ore da Lazio-Juve: "​Sarebbe davvero grave e per certi versi ingiustificabile (anche se una partita ha variabili imperscrutabili) se domani, all’ora di pranzo, la Juventus non espugnasse l’Olimpico contro la Lazio. Non lo dico perchè credo che i bianconeri siano in assoluto più forti degli uomini di Simone Inzaghi, ma perché la Lazio non avrà Immobile, Lucas Leiva e il portiere Strakosha. Non so ancora se il presidente Lotito si sia arreso all’evidenza tecnico-scientifica dei tamponi o, piuttosto, abbia sentito puzza di bruciato (inchiesta federale con la possibilità di partite perse e punti di penalizzazione), so però, come tutti, che i tre giocatori ieri, anziché partecipare alla rifinitura, hanno lasciato Formello per rientrare a casa".