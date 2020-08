Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato della Juventus e dell'Inter, lanciata dall'Europa League ma anche dalle difficoltà dei bianconeri: "L’Inter deve iniziare un ciclo perché Antonio Conte è stato preso per questo, deve vincere la coppa perché si parte da qui. In più se aggiungiamo che la Juventus è in restyling, ha un allenatore nuovo che non ha mai allenato e cambierà tantissimi giocatori e potrebbe fare un anno o più di transizione".