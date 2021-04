Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato negli studi di Sky Sport della corsa scudetto: “Consideravo questo campionato chiuso tre giornate fa. L’Inter ha una partita da recuperare, non ci sono più discorsi per il tricolore. Bisognerà capire solo in quanto tempo lo conquisterà. La Juve rischia la Champions, deve guardarsi da Atalanta e Napoli che può superarla nel recupero”.



SULLA JUVE – “È una Juve inconcludente, grigia, amorfa, se Pirlo vuole restare in panchina deve dimostrare col gioco di essere degno del ruolo che ricopre. Il nuovo ciclo inizierà il prossimo anno. Quest’anno non è iniziato niente. Credo che Chiellini e Buffon smetteranno, la Juve non ha intenzione di rinnovare i contratti. Bisogna ricreare il tessuto nervoso dello spogliatoio".