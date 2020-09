1









Il giornalista Giancarlo Padovan commenta la Juventus di Pirlo ammirata contro la Sampdoria nel suo editoriale su Calciomercato.com. Eccone un estratto: “Il calcio liquido di Andrea Pirlo non è molto dissimile da quello solido di Massimiliano Allegri e da quello visionario di Maurizio Sarri. Perché se è vero che la Juve batte nettamente la Sampdoria (3-0) nell’esordio casalingo in campionato, è altrettanto vero che soffre e meriterebbe di subire un gol sia ad inizio di ripresa, quando Claudio Ranieri ridisegna la squadra immettendo qualità davanti (Gaston Ramirez e Quagliarella, oltre a Yoshida per Tonelli in difesa), sia nel finale di gara, quando il risultato è ancora sul 2-0 se tutto può cambiare”. Proseguue poi in un altro passaggio: “Eppure, anche se qualcuno crede che Pirlo sia arrivato alla Juve per miracol mostrare, abbiamo visto la Juve impostare a tre, ma difendersi sempre a quattro, con uno scolastico 4-4-2. Abbiamo notato un buon pressing, ma sicuramente meno di quello che produceva Sarri. Abbiamo apprezzatola continuità nel palleggio e tante giocate di prima. Ma nulla di sconvolgente, solo un’applicazione migliore nel gioco collettivo”.