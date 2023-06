Giancarlo Padovan, su calciomercato.com commenta la situazione e e voci intorno a Federico Cheisa: "Non credo che certi segnali facciano bene al rapporto tra Chiesa e la Juventus. La società punta ancora su di lui, ma non farebbe fatica a venderlo se ci fosse chi offre una sessantina di milioni. E’ davvero questo che il calciatore vuole? Ed è convinto che in Europa ci sia qualcuno disponibile a dargli otto milioni di ingaggio? Per me, no. Quindi sarebbe stato utile tacere, lavorare e guadagnarsi sul campo il diritto a essere migliore. E, eventualmente, a guadagnare di più."