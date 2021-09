A Calciomercato.com,parla di. Senza mezzi termini. "E' chiaro che una squadra così ridotta non possa fare risultato a Napoli, ma anzi sia destinata a subire una rovinosa sconfitta che la sprofonderà a meno otto dallo stesso Napoli e dalla testa della classifica. Allegri è una persona seria e dice che l'importante è essere nella parte alta della classifica a marzo, ma - a mio parere - se sei in zona retrocessione dopo tre turni e alle viste c'è la prima trasferta di Champions League e subito dopo il Milan, la situazione, almeno nell'immediato, è destinata a peggiorare. Forse è troppo presto per dare la Juventus fuori dal giro scudetto, probabilmente i restanti scontri diretti sono destinati a essere più pesanti che in passato, tuttavia pensare che sia ancora favorita una squadra che su tre gare ne ha perse due e pareggiata una, è davvero complicato".