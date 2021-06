Giancarlo Padovan su Calciomercato.com esprime tutta la sua perplessità per la convocazione agli Europei con l'Italia di un giocatore della Juventus: "Abbastanza vero che Bernardeschi ha fatto sempre benino in Nazionale, ma non è vero che è più funzionale di Politano né sulla fascia, né in zona gol. Può darsi che Politano non possa fare il finto centravanti, ma quante saranno le partite che Mancini affronterà senza una prima punta, avendo in organico Immobile, Belotti e Raspadori?



Poi non c’è proprio paragone se confrontiamo le qualità tecniche, tattiche e agonistiche dell’esterno del Napoli con quello della Juve. Politano salta l’uomo e va a concludere, Bernardeschi non salta l’uomo e perde la palla. Ci sarà una ragione se anche Pirlo, non esattamente il migliore tra gli allenatori della scorsa serie A, ad un certo punto l’ha schierato esterno basso nella speranza che in quel ruolo facesse meno danni!".