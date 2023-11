Il direttore di Calciomercato.com Giancarloha scritto un editoriale sulla Juventus. Questo il suo commento:"Nella sua pochezza, la Juventus è commovente. E Allegri un condottiero coraggioso. Ovvio, però, che con Rugani e McKennie titolari, lo stesso Allegri nutra più di qualche dubbio a proposito della possibilità di vincere lo scudetto. Sicché, alla fine, il tecnico della Juve non è per nulla disonesto quando parla di quarto posto. Essere al primo, anche solo per un’altra mezza domenica, è un autentico miracolo".