In vista di, ha parlato della partita il giornalista Giancarlo. Intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete", Padovan non ha dubbi su chi sia la favorita: "La Juventus non ha la caratura del Napoli né per rosa, né per qualità, né per motivazioni. Prima o poi questa maledizione sportiva e ambientale finirà. Non riesce più a esprimersi come doveva ma perché ha troppe assenze. Se la gara di Torino avrà delle condizioni regolari e di parità, il Napoli non solo se la gioca ma la vince. ​Io sono uno di quelli che sosteneva e sostiene che il Napoli possa vincere lo Scudetto, addirittura da favorita: ​con le eventuali vittorie su Empoli e Spezia sarebbe a un punto dall’Inter".