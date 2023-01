"Ciascuno ha il suo calcio ideale. Spalletti e Allegri sono agli antipodi. Come le loro opinioni alla vigilia di Napoli-Juventus, sfida cruciale per il campionato, a due turni dalla conclusione del girone d’andata, che ha già eletto il suo leader: Napoli campione d’inverno con sette punti di vantaggio su Juve e Milan e dieci sull’Inter.A chi mi chiede perché mi ostini a considerare il Napoli già campione d’Italia dovrebbe bastare la lettura della classifica. Tuttavia vado oltre: la squadra di Spalletti gioca un calcio propositivo e costruttivo da cui dipende il risultato. Quella di Allegri insegue il risultato a prescindere dal gioco. Non però dalla tattica. Al di là del sistema adottato e ormai quasi fisso (3-5-2), l’allenatore della Juventus gioca più partite dentro la stessa partita. Primo, difende basso. Secondo, non alza i ritmi. Terzo, lascia l’iniziativa all’avversario senza concedergli il dominio. Quarto, si gioca i cambi migliori non prima del 60’. Quinto, accelera sensibilmente nell’ultimo quarto d’ora.[...]Se Spalletti e Allegri la pensano in maniera opposta sul gioco, figurarsi su chi deve essere il favorito domani sera e, più in generale, del campionato. Trattandosi di due simpatici furbacchioni ognuno ha tentato di far scivolare il peso di questa responsabilità sull’avversario. Spalletti anche con una punta di malizia in più: quando si spende e ci si rinforza come ha fatto la Juve negli ultimi mercati non si può lottare per il quarto posto. Questo - che la Juve guarda al quarto posto - lo dice Allegri che, per l’appunto, sembra del tutto disinteressato allo scudetto.[...]Questo ragionamento, mi porta ad una conclusione: il Napoli, per quanto fatto finora, è favorito. Ma è un favore conquistato sul campo e con il lavoro di Spalletti, tutto merito suo e dei calciatori. Anche Allegri ovviamente lavora, ma sta gestendo due emergenze: una fuori dal campo, con i fronti della giustizia sportiva e di quella ordinaria da riaprire o appena aperti, l’altra con una lunga lista di indisponibili.Penso che sul campo Spalletti vincerà riportando a dieci i punti di distacco anche dalla Juve, oltre che dall’Inter. A quel punto, con il Milan eventualmente ancora a meno 7 (ma gioca a Lecce, attenzione), chi avrebbe il coraggio di considerare il campionato riaperto?"Di Giancarlo Padovan per calciomercato.com.