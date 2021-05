Chiuso il capitolo campionato, tutto il mondo del calcio è concentrato sulle nazionali e, in particolar modo, all'avvicinamento all'Europeo. C'è curiosità, infatti, di vedere quello che potrà fare l'Italia guidata da Mancini e, ancor prima, chi il ct deciderà di convocare. Sulla questione, è intervenuto a Sky Sport il giornalista sportivo Giancarlo Padovan: "Bernardeschi? Nel club ha fatto molto male, con Mancini invece bene perché lo fa giocare da esterno e soprattutto da finto centravanti. Però sinceramente per la stagione che ha fatto non meritava la convocazione. Ma all’Europeo vanno giocatori funzionali e non solo quelli meritevoli"