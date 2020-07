Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione in casa Juve, dopo la sconfitta subita ieri sera contro l'Udinese, che ha rimandato la festa scudetto: "Sarri sta commettendo tanti errori e il campionato per me non è ancora chiuso. Questa Juventus arranca, non mi dà l’impressione di poter vincere con qualsiasi squadra. Non ho mai creduto a una Juve che vincesse con grande tranquillità. Se la Juve è questa fossi in Atalanta e Inter farei un pensierino al campionato".