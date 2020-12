3









Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto su Sky Sport per parlare di Juventus, alla vigilia del match di Champions League contro la Dinamo Kiev: "La Juventus deve ritrovarsi in fretta, in classifica ha 3 punti mai fatti contro il Napoli. L'andamento è deficitario e questo deve fare riflettere. Il Milan è a 6 punti e i bianconeri hanno pareggiato tanto, con Verona, Crotone e Benevento. Adesso il campanello d'allarme deve suonare perché il tempo è finito. Se l'anno scorso l'Atalanta avesse vinto a Torino a quest'ora sarebbero loro i Campioni d'Italia".