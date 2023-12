Giancarlo Padovan, su calciomercato.com commenta così i comportamenti di Massimiliano Allegri post Genoa-Juve: "Gli juventini stanno anche dove non dovrebbero (nello stanzino dell’arbitro non si può) a dire che il tocco di mano di Bani era da rigore e che se non lo era per Massa doveva esserlo almeno per quelli che guardano la partita davanti al video di Lissone. Non che Allegri avesse torto. Basta solo ammettere che anche lui, anche loro, sono uguali agli altri." Il giornalista, aggiunge: "Protestare, comunque, non serve, se non a dire che si va alla ricerca di alibi, un vizio da perdenti. Ciò che la Juve non è stata perché ha vinto spesso. E non vorrebbe essere se non accade più".