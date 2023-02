Giancarlo, a Calciomercato.com, parla così dei fischi e della reazione di Allegri: "I fischi di disapprovazione, se la tua squadra gioca male e perde sono, naturalmente, contemplati e perfino accettati. Ma fischiare la Juventus perché la allena Allegri (risultatista e per nulla esteta) o contestare i sostituti ancora prima che tocchino palla, è da tifoseria immatura. Io stesso non sono un ammiratore né di Kean, né di Paredes. Tuttavia non riconoscere che soprattutto il primo abbia fatto miglioramenti colossali, rispetto all’inizio di stagione, sarebbe ingiusto".