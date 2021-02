1









Il giornalista Giancarlo Padovan, presente negli studi di Sky Sport, ha fatto un pronostico sulle finaliste di Coppa Italia: "La Juve in campionato ha finito i bonus, deve mantenere il ritmo di chi sta in alto in classifica; poi c’è la Champions che torna e la finale di Coppa Italia da conquistare. Pirlo ha trovato sia una squadra titolare che una squadra di rincalzi di alto livello. Oltretutto è in corsa per tutti gli obiettivi. Pronostico sulla finale di coppa? Inter e Atalanta".