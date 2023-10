"Dopo Pogba, Fagioli. Se c’è una società che in questi mesi è stata vittima del comportamento illecito o scorretto dei suoi calciatori, questa è la Juventus. Perché un conto è perdere un giocatore per infortunio, un altro è imbattersi, una volta ancora, nelle maglie della giustizia. Penale e sportiva". Giancarlo, direttore di calciomercato.com, ha commentato così la vicenda: "Sia Pogba che Fagioli hanno operato all’insaputa del club. Il primo, più o meno candidamente, l’ha ammesso, essendosi fatto aiutare da un medico amico. Il secondo perché la fattispecie per la quale è indagato (scommesse su piattaforme illegali) riguarda ovviamente solo l’ambito personale. Detto che nessuno dei due è stato ancora giudicato (anche se Fagioli si è autodenunciato alla Procura Federale), sappiamo che Pogba verrà squalificato almeno per due anni, mentre Fagioli rischia da 25 mila euro di ammenda a tre anni di stop. Nel caso Pogba il danno è certo ed evidente. Per Fagioli tutto va soppesato e verificato. Ma, almeno a livello di immagine, la vicenda getta ombre scure sulla carriera del giovane centrocampista. [...]