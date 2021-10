Seconda vittoria per Igorsulla panchina del, che nel pomeriggio ha inflitto un sonoro 4-0 allocon una prestazione da applausi. Al termine del match il tecnico gialloblù, scelto per sostituire l'esonerato Di Francesco, è stato esaltato da Giancarlo, che negli studi di Sky Sport ha fatto riferimento anche alla sua esperienza allanella scorsa stagione, quando ha ricoperto il ruolo di vice di Andrea. "Tra Pirlo e Tudor si è capito chi era l'allenatore. Era il secondo, andarono in conflitto e poi venne emarginato Tudor" ha sostenuto il giornalista.