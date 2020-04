Giancarlo Padovan ha commentato, su Calciomercato.com, la situazione di Gonzalo Higuain, che sembra non intenzionato a lasciare l'Argentina in questo momento. Secondo Padovan potrebbe trattarsi di altre ragioni, rispetto al timore del coronavirus: "​Piuttosto c’è domandarsi in quali condizioni si presenterà (Higuain, ndr). Avrà saputo mantenere almeno il tono muscolare (la prima cosa che si perde e la più lunga da ritrovare) accompagnando la ridotta attività ad un’alimentazione adeguata? E se Higuain non volesse tornare a Torino proprio perchè completamente fuori forma e ingrassato? Si dirà che questa è un’illazione. Vero, lo è. Ma da uno che rifiuta di rientrare per svolgere un lavoro da privilegiato e iper garantito, anche dal punto di vista medico, è lecito aspettarsi di tutto"