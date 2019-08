Il giornalista Giancarlo Padovan parla del futuro di Paulo Dybala su Calciomercato.com: ""Fabio Paratici sta lavorando su alcune partenze che i tifosi giudicano dolorose o ingiustificate. Una su tutte: quella di Paulo Dybala che resta sospeso tra il Manchester United (sempre meno probabile), il Psg (difficile) e l'Inter (possibile). In due casi su tre, Dybala dovrebbe fungere da pedina di scambio (per Lukaku allo United e per Icardi all'Inter) e tanto è bastato per scatenare una sollevazione di piazza, quasi del tutto anomala in casa bianconera".



FATTORE CR7 - "In termini di scelte, soprattutto offensive, viene interpellato, e sempre più spesso ascoltato, anche Ronaldo. Ora il fatto che, come ha scritto La Gazzetta dello Sport, lui preferisca Icardi a qualsiasi altro partner offensivo non è per nulla accessorio. Ragione per cui Dybala, per me, andrà all'Inter, provocando una serie di dolenti rimostranze e premeditati rimpianti".