Continua a far discutere la situazione di Paul Pogba e di questo ha parlato Giancarlo Padovan su calciomercato.com: "Ovvio che Pogba vada incoraggiato con una generosa buona uscita, ma non è accettabile che rifiuti di andare in Arabia Saudita (dove, peraltro, avrebbe guadagnato di più), sia vago sulle sue possibilità di recupero e si opponga anche ad una decurtazione dell’ingaggio. La situazione, dunque, non è solo tecnica, ma etica. E Pogba dovrebbe sentire un po’ di responsabilità per il danno economico e patrimoniale che sta creando alla Juve".