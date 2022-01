Duro, durissimo, il commento di Giancarlo Padovan su Calciomercato.com.



"La Juventus di Massimiliano Allegri è davvero stupefacente. Neppure contro il Napoli peggio assortito della stagione (nove assenti tra Coppa d’Africa e Covid), con Domenichini in panchina al posto di Spalletti, tre “diffidati” dalle ASL in campo (Rrahmani, Lobotka e Zielinski) - a dimostrazione che quando si vuole si possono rispettare le regole della Lega senza finire in galera (peccato che un anno lo stesso Napoli fece di tutto per non giocare e non giocò) - di fronte ad una squadra che per tutto il pomeriggio aveva aspettato novità senza sapere bene quel che sarebbe accaduto, di fronte ad ogni cosa che congiurava favorevolmente per i bianconeri, neppure questa volta, la Juventus poco allegra di Allegri è riuscita a vincere (1-1). Anzi, ha rischiato concretamente di perdere (Napoli in vantaggio con Mertens dal 23’ al 54’), facendo la solita figura della squadra senza idee e proposte che rimedia alla sconfitta per un’invenzione del singolo (Chiesa)".