"Non è giusto, ma è Juve. Da Verona con tre punti (gol di Kean) e due rigori non dati. Uno ignorato dall’arbitro Di Bello (braccio largo di Danilo dopo tiro rimpallato di Veloso), l’altro cassato dal Var Guida (intervento di Bonucci sul pallone prima di incocciare il piede di Verdi).Se sul secondo bisogna convenire (Di Bello non poteva cogliere la frazione di secondo nella quale Bonucci anticipa Verdi), sul primo hanno sbagliato in due: l’arbitro che non ha visto e Guida che non è intervenuto. Dice l’azzeccagarbugli: ma il pallone ha incocciato il braccio di Danilo dopo una deviazione e, per di più, ravvicinata. Replica regolamentare: il bracco di Danilo aumentava il volume del corpo e perciò andava punito.Personalmente sono per la seconda interpretazione che, forse, avrebbe impedito alla Juve di vincere e al Verona di conquistare il primo, meritatissimo punto, della gestione Bocchetti, un allenatore promettente destinato ad essere sostituito dopo la prossima partita se non altro perché gli scade la deroga.[...]In complesso, la Juve, che ha schierato la stessa formazione di domenica contro l’Inter, tranne che per Perin, Bonucci e Kean, è stata lenta e involuta, pavida e cauta. Unica differenza rispetto al passato recente? Ha vinto, oltre che con l’aiutino dell’arbitro, anche con un’azione vera. Non una rivoluzione, ma un segnale".Di Giancarlo Padovan per calciomercato.com