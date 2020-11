Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto negli studi di Sky Sport, soffermandosi sul rientro di De Ligt nella Juventus: “La Juve può temere solo un attacco Covid, altrimenti ha Bonucci-Chiellini e Demiral-De Ligt, in difesa è messa bene. De Ligt ha un fisico possente, siamo tutti curiosi di vedere come tornerà in campo, non fa bene le prime partite ma è un giocatore importante che la Juve ha pagato tanto, lui è il Cristiano Ronaldo dei difensori. Vediamo se riprende da dove si era interrotto. Aveva finito bene ed è un perno insostituibile, quando rientrerà Bonucci la coppia sarà Bonucci-De Ligt, Chiellini è altalenante, gli acciacchi fisici si fanno sentire, è spesso in dubbio”.