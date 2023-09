Giancarloha parlato così ai microfoni di SkySport:"Fa tutto male McKennie, quindi nella concezione di Allegri può fare tutto ma male. Kostic non fa il lavoro di Cambiaso, che viene dentro a fare la mezz’ala, lui invece fa il binario. Mi aspetto che la Juve vinca, ma metto le mani avanti perché col Bologna mi ha deluso. La Juve è una squadra forte che può arrivare tra le prime 4, ma servono punti. Locatelli lo vedo ancora impreciso. Mi aspetto che vinca, ma non scrivo 2 sulla schedina perché non mi convince".