Il direttore di Calciomercato.com, Giancarlo Padovan, ha parlato della sfida di Coppa Italia tra Juventus ed Inter: ". Credere che l’Inter sia meno forte della Juve sarebbe un errore ciclopico. Un po’ quel che è successo, domenica sera, a Napoli.". E su chi è favorita per il match: "Partita apertissima, con Inter favorita per la reattività che sprigionerà in partita e la concentrazione che l’avversario richiede."