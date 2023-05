Farà togliere, d’autorità, l’ammonizione a Vlahovic come fece per Lukaku?", la domanda che Giancarlo Padovan si pone su calciomercato.com. "A nulla, infatti, vale l’osservazione in base alla quale la grazia si concede solo ad uno squalificato. Primo, in entrambi i casi, si deve togliere il giallo ad un calciatore che ha reagito ad insulti razzisti. Secondo, perché, tecnicamente parlando, Gravina intervenne proprio sulla seconda sanzione, l’espulsione ne era solo la conseguenza", aggiunge."Immagino l’imbarazzo, ma - come scrissi - era certo che il precedente avrebbe portato a questi esiti. Del resto non penso sia immaginabile stabilire che esiste un razzismo di serie A e uno di serie B, uno contro i neri e uno contro gli slavi. Quindi o l’ammonizione viene tolta o Gravina finirà nel ciclone delle polemiche. Più legittime che mai."