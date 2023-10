Giancarlonegli studi di SkySport ha commentato la gara di ieri contro l'Hellas Verona di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:"Gatti è in crescita, è suo il cross sul gol ed è migliorato anche coi piedi. I clean sheet sono importanti, non sono un grande estimatore di Allegri ma sta facendo dei miracoli. Se ci fosse stato Lukaku al posto di Vlahovic, oggi la Juve sarebbe più su e ieri avrebbe segnato tre gol. È a centrocampo che dico ma come fa? Entra Miretti e mi si stringe il cuore, non può starci in quel gruppo".