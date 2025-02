Getty Images



La Juventus è nella lotta Scudetto?

Giancarloha parlato ai microfoni di Radio Radio infiammando la lotta Scudetto in cui secondo il giornalista potrebbe rientrarci anche la Juventus dopo la vittoria contro il Cagliari dell'ultimo turno di campionato. Le sue parole:"Un motivo per cui a Bergamo possono sperare sono le condizioni discutibili di Inter e Napoli, che possono favorire proprio il loro rientro nella lotta scudetto. Tutto è possibile in campionato, anche che la Juventus possa guardare alla vetta, oltre che al quarto posto".