Giancarlo, direttore di Calciomercato.com, parla così della curva riaperta: "Così il motivo per il quale la curva è stata riaperta va ricercato in un vizio di forma. Brutta faccenda. Da un lato, un tema tanto scottante come il razzismo, è stato lasciato scadere come se si trattasse di un bicchiere di yogurt. Dall’altro, si ricava l’idea che il lavoro della Procura del calcio sia approssimativo e grossolano. Una domanda retorica: può il calcio professionistico d’alto livello affidarsi a questa gente?".