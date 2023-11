Giancarlo Padovan, su calciomercato.com, ha parlato del possibile ritorno di Conte alla Juve: "Conte che torna alla Juve non è una sorpresa per una serie di motivi. Uno,(vive a Torino) e la Juventus sarebbe la migliore soluzione per rendere compatibili sia le necessità private, sia quelle professionali. Due,cosa che non si compì la prima volta. Terzo,Quarto, avendo fragorosamente rotto con Andrea Agnelli alcuni anni fa, è in perfetta sintonia con John Elkann e intende proporsi come il volto della nuova Juve."