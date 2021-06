Giancarlo Padovan ha espresso a Sky Sport un commento in vista di Italia-Belgio di venerdì sera: "Mancini ha le idee chiare su chi marcherà l’attaccante e sarà un difensore fisico come lui, come Chiellini. La presenza di Giorgio migliora il reparto e migliora anche Bonucci. Se sta bene giocherà Chiellini, sicuramente mi fido più di lui che di Bastoni. Sapere da Bastoni e da chi lo conosce bene il minimo dettaglio dell’attaccante interista è importante perché ieri non ha segnato ma è stato estremamente importante."