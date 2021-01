Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a Sky Sport della difesa delle Juventus, in particolar modo di Chiellini e De Ligt: “Non è un caso che la Juve sia migliorata in difesa da quando è tornato Chiellini: se si guarda la sua prestazione sulle palle alte, su tutti i passaggi che vanno all’attaccante, Chiellini arriva sempre in anticipo o a contrasto. Ho visto un Chiellini meglio di De Ligt. L’olandese è un bravissimo marcatore, ma Chiellini resta sempre attento, difende senza sbavature. De Ligt rappresenta il futuro per la Juve, ma la presenza di Chiellini migliora anche le prestazioni di Bonucci”.