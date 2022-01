2









Le parole di Giancarlo Padovan a calciomercato.com: "Milan-Juve è stato un brutto spettacolo. Gli uomini di Pioli hanno fatto qualcosa di più a livello di conduzione della manovra e di tiri in porta, ma dire che avrebbero meritato di vincere sarebbe esagerato. La Juve, invece, come previsto si è schierata con un compattissimo 4-4-2 (assente De Ligt per una gastroenterite), almeno otto uomini dietro la linea della palla e qualche ripartenza per provare a far male. Sinceramente non si capisce se Allegri non possa fare di più e di meglio o se alla fine volesse questa prestazione e questo risultato. Non che alla Juve il pari serva moltissimo, anche se adesso è solo ad un punto dal quarto posto occupato dall’Atalanta che sabato, senza dieci titolari e senza nessun attaccante, ha pareggiato a Roma in casa di una Lazio che solo Sarri ha visto tatticamente progredita."