Giancarlosu Calciomercato.com ha parlato del ritorno di Alessando Del Piero alla Juventus. Le sue parole:"C’è un solo modo per ridurre o invertire la valanga di malcontento che ha investito la Juventus, dopo le affermazioni dell’amministratore delegato, Maurizio Scanavino, sulla conferma “mai in discussione” di Massimiliano Allegri. Ed è la chiamata in società, possibilmente presto, ma meglio se subito, di Alessandro Del Piero con un ruolo operativo. Che sia vicepresidente alla Nedved o direttore tecnico alla Maldini (ma già c’è ds Manna e poi dovrebbe arrivare Giuntoli), in fondo, poco importa: basta che entri nel club, vada allo stadio, stia vicino ad Allegri e ai calciatori, spieghi con parole ed esempio come debba essere questa nuova Juve in Italia e nel mondo".