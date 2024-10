Sostituire Bremer? L'idea di Padovan

Il noto volto televisivo Giancarloha parlato ai microfoni di SkySport in seguito al grave infortunio rimediato da Gleisonche resterà fuori per tutta la stagione e della possibilità di sostituirlo. Queste le sue parole:"Se penso serva un rinforzo in difesa dopo l’infortunio di Bremer? Se sono svincolati non sono buoni o sono “vecchi”. Fino a gennaio per Thiago Motta c’è anche Cabal che può fare il difensore centrale all’occorrenza".